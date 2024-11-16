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Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола

Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Джейка Пола

Леннокс Льюис / Фото: Associated Press

Британец поделился первым впечатлением после возвращения "Железного Майка" в ринг.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис прокомментировал поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона в бою с популярным блогером Джейком Полом.

Поединок длился восемь раундов по две минуты. 58-летний "Железный Майк" проиграл 27-летнему шоумену единогласным решением судей – 80:72, 79:73, 79:73.

"Отличный бой и отличное событие. Я просто рад, что никого не нокаутировали", – сказал Льюис в комментарии ES News.

Отметим, что этот поединок имел официальный статус – результат внесен в статистику обоих бойцов.

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Добавим, что изначально Тайсон и Пол должны были сойтись в ринге еще 20 июля, но из-за ухудшения состояния здоровья "Железного Майка" поединок перенесли.

Для Тайсона это был первый официальный поединок с 2005 года, когда он проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. Теперь в послужном списке "Железного Майка" 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. На счету Пола 11 побед (7 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон назвал причину поражения от Джейка Пола.

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