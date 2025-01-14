Легендарный Леннокс Льюис ответил, кто бы победил в его бою с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился мыслями, как бы сложился его поединок с действующим обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Британец уверен, что в расцвете своих сил смог бы одержать победу над украинцем.

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"С кем из современных супертяжеловесов я бы подрался? Это хороший вопрос. Я бы побился со всеми. Я никого не боюсь. Думаю, у нас с Усиком получился бы отличный бой. Как бы сложился наш поединок? Я всегда вижу себя победителем.

Возможно, он тоже видит себя победителем, но есть разные аспекты боя, которые есть у нас обоих. Он хорошо двигается, я тоже хорошо двигаюсь. У меня хороший джеб, у него тоже хороший джеб. Так что это был бы хороший бой", – сказал Льюис в комментарии ezetalkssports.

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Напомним, в ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого ранее уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр ждет результата титульного поединка между Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

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