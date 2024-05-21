Легендарный Леннокс Льюис проанализировал поражение Фьюри в бою с Усиком за звание "абсолюта"

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис подробно прокомментировал поражение Тайсона Фьюри от Александра Усика в бою за звание "абсолюта" в хевивейте.

58-летний британец остался недоволен работой команды своего соотечественника во время поединка против украинца. По его мнению, в конце боя "Цыганского короля" стоило побуждать попытаться нокаутировать Усика или отправить в нокдаун, чтобы в итоге одержать победу.

"Считаю, что в углу Фьюри было слишком много голосов. Мне казалось, что половину дистанции он боксировал хорошо. Ему пришлось боксировать, поскольку Усик был очень взрывным. Считаю, что Тайсону нужно уменьшить количество людей в своем углу. Лично для меня главный в его углу – тренер Шугар Хилл. Но Джон Фьюри сразу же после нокдауна настоял на том, чтобы Тайсон велосипедил по рингу и взял паузу. Они начали убеждать Тайсона, что для победы ему хватит одного 12-го раунда. А это было не так. В 12-м раунде ему нужен был нокдаун или даже нокаут.

У меня никогда не было такого ужасного давления в моем углу. Не пытаюсь сейчас кого-то унизить. Но в тот момент я подумал о том, что в углу Фьюри слишком много голосов. Лично я был уверен в том, что в решающем раунде он должен был дать волю кулакам и попытаться снести соперника с ринга, а не пытаться "украсть" раунд. В тот момент я был уверен, что без нокдауна победы ему не видать. И когда он начал работать от джеба, я подумал: "Парень, ты делаешь не то, что нужно делать". Считаю, что после экватора бой начал складываться не в его пользу", – приводит слова Льюиса Vringe.com из интервью Boxing Social.

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Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

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На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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