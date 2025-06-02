Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы действовал в бою с Усиком

Леннокс Льюис и Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал, что делал бы в бою с действующим обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

59-летний британец заверил, что точно доминировал бы в гипотетическом поединке против украинца.

"Я бы пошел вперед на Александра Усика, показал бы ему, кто я есть. Я бы оказывал постоянное давление на него, заставлял бы его двигаться. Всегда нужно идти вперед, а не назад. Усик бы отступал, у него не было бы другого выбора", – сказал Льюис в комментарии для Boxing Social.

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В мае 2024 года Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До украинца последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, свой следующий поединок Усик проведет 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне против обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа. На кону снова будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.