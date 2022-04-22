Легендарный Майк Тайсон избил пьяного пассажира в самолете: видео скандального инцидента

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон очутился в эпицентре громкого скандала.

55-летняя легенда мирового бокса избил пассажира на борту самолета, отправлявшегося из Сан-Франциско во Флориду.

Как сообщает издание TMZ Sports, "Железный Майк" с кулаками набросился на нетрезвого мужчину, который его спровоцировал.

Сначала пассажир, сидевший на кресле за боксером, попросил у легенды автограф, однако на этом фанат не остановился и продолжал обращаться к Тайсону. Боксер настойчиво просил оставить его в покое, однако наглый мужчина стал выкрикивать непристойные слова в адрес Майка.

В один из моментов Тайсон не выдержал и стал бить пьяного пассажира по лицу. Все это время инцидент на камеру снимал другой пассажир самолета.

В итоге рейс из Сан-Франциско во Флориду отправился без Тайсона и мужчины, которого боксер избил. Пострадавший пассажир, за свое поведение поплатившийся синяками в области лба, написал заявление в полицию.

“Эверион имеет план, который умел их бросить в mouth” -Mike Tyson￼ pic.twitter.com/jFtoIMidqm — NikkiRivers45 (@NikkiRivers452) April 21, 2022

Представители Тайсона уже прокомментировали скандальный инцидент, заявив, что неугомонный пассажир еще и швырнул в Тайсона бутылку с водой,

"К сожалению, у мистера Тайсона произошел инцидент на борту самолета с агрессивным пассажиром, который начал надоедать ему, а также швырнул в него бутылку с водой, когда тот находился в своем кресле", - сказал представитель Тайсона в интервью TMZ Sports.

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