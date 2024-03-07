Легендарный Майк Тайсон проведет бой со звездой YouTube: известны дата и место поединка

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон решил вернуться в ринг. 57-летний американец проведет бой с известным блоггером Джейком Полом.

Как сообщает ESPN, поединок между легендой мирового бокса и звездой YouTube состоится 20 июля 2024 года на арене AT&T Stadium в городе Арлингтон, штат Техас (США). Бой будет транслироваться на сервисе Netflix.

MVP + Netflix — A Heavyweight Fight

Jake Paul vs Mike Tyson

El Gallo vs The Baddest Man Ever



Live globally на Netflix составляет всего 260 миллионов подписчиков. #PaulTyson pic.twitter.com/X10rgAgJle — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) March 7, 2024

Последний профессиональный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом ирландцу Кевину Макбрайду. В послужном списке Тайсона 58 боев: 50 побед (44 – нокаутом), 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный бой с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Поединок завершился вничью, хотя по статистике преимущество было на стороне "Железного Майка".

Джейк Пол дебютировал в боксе в январе 2020 года, когда победил другого блоггера Али Эсона Гиба. Затем его жертвами стали бывший игрок НБА Нейт Робинсон, экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, а также экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

В октябре 2022 года Джейк одержал победу над бывшим чемпионом UFC Андерсоном Силвой, а в феврале 2023 года потерпел единственное поражение в своей боксерской карьере от Томми Фьюри, младшего сводного брата обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

На счету 27-летнего блоггера 9 побед (6 – нокаутом) и одно поражение. В предыдущем бою Пол в начале марта 2024-го в первом раунде нокаутировал профессионального американского боксера Райана Бурленда.

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