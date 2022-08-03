Легендарный Майк Тайсон расхвалил Усика: он элитный выходец из любительского бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Так, легендарный американец отметил, что Джошуа не удастся перебоксировать украинца.

Об этом "Железный Майк" рассказал в интервью подкасту Джо Рогана, передает портал Boxing Scene.

"Джошуа придется измучить Усика, потому что этот парень очень подвижен. Ему придется измучить его, он не перебоксирует этого парня, нет.

Надо просто бить. По Усику очень непросто попасть. Он не просто выходец из любительского бокса, он элитный выходец из любительского бокса, а эти элитные боксерские штучки ломают таких парней, как Джошуа, потому что они слишком много двигаются, доводят до обморока и так далее.

Джебы Джошуа должны постоянно добиваться цели, тогда он сможет во что-то это превратить. Джошуа нужно немного увеличить темп, совсем немного, несильно. У этого чувака невероятный потенциал – у Джошуа огромные яйца", — отметил Тайсон.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что Тайсон закончил профессиональную карьеру боксера еще в 2005 году. Он провел 59 боев за карьеру, где одержал 50 побед, 6 поражений, 1 ничью (2 поединка не состоялось). В 2020 году Тайсон вернулся на ринг для проведения шоу-поединка против Роя Джонса, который закончился вничью.