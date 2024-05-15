Легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик – Фьюри за звание "абсолюта"

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о грядущем бое между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

57-летний американец в интервью Boxing Scene заявил, что верит в победу британца над украинцем. "Железный Майк" также назвал "Цыганского короля" лучшим боксером хевивейта.

"Я с нетерпением жду этого боя. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он одолеет Усика. Он собирается догнать его и победить.

Мне нужно встретиться с Фьюри. Я думаю, что он лучший боец мира, особенно в супертяжелом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы могут выглядеть плохо, но это не мешает им быть великими.

Нам не следует сосредотачиваться на том, что Фьюри сделал против Нганну, но вы должны понимать, что он по-прежнему чемпион. Тайсон дал Нганну возможность, и для него это была просто плохая ночь. У всех нас бывают плохие ночи и послушайте, это была его плохая ночь", – сказал Майк.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

Читайте также:

Больше 100 миллионов долларов на двоих: названы рекордные гонорары Усика и Фьюри за супербой

"Шаг назад, мы в субботу все это сделаем": видео реакции Усика на стычку его команды с отцом Фьюри

Отец Фьюри с разбитой головой сделал заявление после "кровавой" стычки с командой Усика