Легендарный Мейвезер объяснил, почему не считает победу Усика над Джошуа сенсационной

Американец не удивлен, что украинский претендент оказался сильнее британского чемпиона.

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

По словам легендарного американца, триумф украинского боксера для него не является апсетом (неожиданной победой аутсайдера - прим.). Своим мнением Флойд поделился в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

"Это не апсет. Это был бой двух ребят с очень большим опытом. Просто Джошуа показывали по телевизору и все его видели. Усик - очень хороший боксер и золотой призер Олимпиады. Но он оставался за кулисами. Это два бойца с огромным любительским опытом, однако одного из них все видели, а другого - нет.

Можем ли мы назвать это апсетом? Нет. Просто один из них работал за кулисами, а второй - на глазах у всех. Потом они встретились, и Джошуа потерпел неудачу", - сказал Флойд.

Также Мейвезер заявил, что предложил Джошуа свою помощь во время подготовки к реваншу с Усиком.

"Я был одним из первых, кто предложил Энтони помощь. Сказал ему, что могу дать несколько советов. Тренер, работавший с тобой в любителях - не всегда удачный выбор для профессионального бокса.

Смена тренера? Я сказал Джошуа еще в начале его карьеры, что нужно двигаться вперед, ведь карьера недолговечна", - добавил Мейвезер.

Добавим, что Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. Реванш планируют на март 2022 года.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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