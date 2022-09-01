Легендарный Мейвезер возвращается в ринг: кто станет его следующим соперником

Стало известно, против кого в следующем бою выйдет бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.

Так, оппонентом непобедимого американца будет японский боец MMA – Микура Асакура.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.

Отмечается, что поединок между Мейвезером и Асакурой состоится 25 сентября в Японии в рамках шоу Rizin Fighting Federation на арене Saitama Super Arena.

Последним на данный момент боем американца является поединок против популярного блогера Логана Пола, который неожиданно завершился вничью. Он состоялся в середине 2021 года и продолжался все восемь раундов.

Интересно, что в мае Флойд вышел на ринг против своего бывшего спарринг-партнера Дона Мура. Бой продолжался все запланированные восемь раундов: в последнем раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун, однако счет и победителя поединка не объявляли.

Мейвезер за свою долгую карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. В последнем официальном бою в 2017 году он техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора.

Читайте также:

Легендарный Мейвезер объяснил, почему не считает победу Усика над Джошуа сенсационной

"Думаю, что это будет чудесное сражение": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок между Усиком и Фьюри

Американский проспект, мечтающий приблизиться к Усику, уничтожил соперника нокаутом (видео)