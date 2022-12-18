Легендарный момент: как Месси поднял над головой Кубок мира – фото с церемонии награждения

Лионель впервые в своей карьере триумфовал на Мундиале.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-2022 по футболу. В финальном матче "альбиселесте" в серии пенальти победили национальную команду Франции.

Аргентинцы в третий раз в истории стали чемпионами мира. Раньше они добывали главный трофей в 1978-м и 1986-м.

Триумф на планетарном первенстве в Катаре стал подарком для всей страны и, в частности, для капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, который провел свой последний матч на Мундиалях.

Выиграв чемпионат мира, Лео окончательно стал в один ряд с такими легендами мирового футбола, как Марадона и Пеле.

Смотрите яркие фото, на которых Месси победно поднимает над головой Кубок мира.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Напомним, именно Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022. А вот лучшим бомбардиром турнира стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, с 8 голами он получил "Золотую бутсу".

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