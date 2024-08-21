Легендарный немецкий футболист объявил о завершении карьеры в сборной

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Об этом решении 38-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Уважаемые болельщики, дорогая футбольная Германия, после более чем 15 лет и 124 международных матчей сегодня завершается моя карьера в национальной сборной Германии. Все, кто меня знает, знают, что я принял это решение нелегко. Физически я чувствую себя очень хорошо, и, конечно, меня также заинтересовал бы чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Когда я сегодня оглядываюсь назад, я чувствую гордость и благодарность. Не в последнюю очередь потому, что мы смогли осуществить нашу великую мечту 13 июля 2014 года и вместе стать чемпионами мира в Бразилии. В общей сложности 7 лет и 61 игру я имел честь быть капитаном сборной Германии, пока я не получил травму. Честь, которую я ценил всякий раз.

Домашний чемпионат Европы в этом году стал еще одним ярким моментом, хотя к сожалению этого не хватило для титула. Я ежесекундно чувствовал особую эйфорию и солидарность по всей стране. Пусть так останется и дальше.

Большое спасибо всем сотрудникам, руководителям, тренерам и товарищам по команде, сопровождавшим меня с момента моего дебюта в национальной сборной 2 июня 2009 года. И я хотел бы особенно поблагодарить вас, дорогие болельщики, за поддержку меня на протяжении многих лет. Я любил носить футболку национальной сборной", – написал Нойер.

Нойер дебютировал за сборную Германии 2 июня 2009 года в товарищеском матче против ОАЭ. За национальную команду Мануэль провел 124 матча, в которых пропустил 118 голов и 51 раз оставил свои ворота "сухими".

На протяжении своей международной карьеры Нойер принял участие в четырех Евро (2012, 2016, 2020, 2024) и четырех чемпионатах мира (2010, 2014, 2018, 2022).

Нойер вместе с Бундестим выиграл чемпионат мира 2014 года и стал бронзовым призером ЧМ-2010. Также он является двукратным полуфиналистом чемпионатов Европы (2012, 2016).

Отметим, что Нойер стал уже не первым игроком, завершившим карьеру в сборной Германии после Евро-2024. Ранее с Бундестим простились Тони Кроос, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган.

Напомним, на домашнем Евро-2024 немецкая сборная остановилась в четвертьфинале. Подопечные Юлиана Нагельсманна в экстра-таймах уступили будущим чемпионам, испанцам.

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