Легендарный норвежский лыжник вновь обновил рекорд по золотым медалям на зимних Олимпиадах

Иоганнес Клебо / © Associated Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо снова обновил исторический рекорд по количеству выигранных золотых медалей на зимних Олимпиадах.

В субботу, 21 февраля, 29-летний норвежец выиграл масс-старт на 50 километров.

Для Клебо это шестое "золото" на Играх-2026, он выиграл все гонки, в которых принял участие. В общей сложности это его одиннадцатая золотая медаль на Олимпиадах.

Он является единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. По 8 олимпийских наград высшего сорта имеют Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон) и Бьорн Дели (лыжные гонки).

Отметим, что Украину в масс-старте представляли Александр Лисогор и Дмитрий Драгун, которые финишировали на 40-м и 43-м местах соответственно.

Лыжная гонка (масстарт, классический стиль на 50 км, мужчины)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.07.07,1

2. Мартин Левстрем Нюэнгетт (Норвегия) - 17,5

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 46,2

…

40. Александр Лисогор (Украина) - 20.17,8

43. Дмитрий Драгун (Украина) - 26.44,3

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.