Легендарный норвежский лыжник вновь обновил рекорд по золотым медалям на зимних Олимпиадах
Йоханнес Клебо завоевал свое шестое "золото" на Олимпийских играх-2026.
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо снова обновил исторический рекорд по количеству выигранных золотых медалей на зимних Олимпиадах.
В субботу, 21 февраля, 29-летний норвежец выиграл масс-старт на 50 километров.
Для Клебо это шестое "золото" на Играх-2026, он выиграл все гонки, в которых принял участие. В общей сложности это его одиннадцатая золотая медаль на Олимпиадах.
Он является единоличным рекордсменом по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. По 8 олимпийских наград высшего сорта имеют Марит Бьорген (лыжные гонки), Уле-Эйнар Бьорндален (биатлон) и Бьорн Дели (лыжные гонки).
Отметим, что Украину в масс-старте представляли Александр Лисогор и Дмитрий Драгун, которые финишировали на 40-м и 43-м местах соответственно.
Лыжная гонка (масстарт, классический стиль на 50 км, мужчины)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 2.07.07,1
2. Мартин Левстрем Нюэнгетт (Норвегия) - 17,5
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) - 46,2
…
40. Александр Лисогор (Украина) - 20.17,8
43. Дмитрий Драгун (Украина) - 26.44,3
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.