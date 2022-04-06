Легендарный обладатель "Золотого мяча" защищает Украину в войне с российскими захватчиками (фото)

Игорь Беланов с оружием в руках обороняет родную землю.

Обладатель "Золотого мяча-1986", бывший нападающий киевского "Динамо" Игорь Беланов встал в защиту Украины от российских оккупантов.

61-летний уроженец Одессы решил защищать свою страну с оружием в руках. На фото, которое разлетелось соцсетями, легендарный футболист стоит в окопе вместе с боевыми товарищами.

фото из соцсетей

Игорь Беланов - двукратный чемпион СССР в составе "Динамо", а также трехкратный обладатель Кубка СССР и дважды добывал с "бело-синими" Суперкубок СССР. В 1986 году он выиграл с киевлянами Кубок обладателей кубков, а в 1988 году завоевал "серебро" Чемпионата Европы в составе советской сборной.

Ранее сообщалось, что матч "Динамо" U-19 в Юношеской лиге УЕФА можно посетить бесплатно или пожертвовать средства украинским беженцам.

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