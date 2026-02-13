- Дата публикации
Легендарный олимпийский чемпион поддержал Гераскевича на фоне его дисквалификации
Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту выразил поддержку украинскому скелетонисту.
Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту Феликс Лох поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.
"Мне обидно за него, потому что он не смог выступить на Олимпиаде. Он хотел использовать этот шлем, чтобы почтить своих коллег-спортсменов. Ничего больше.
Я ожидал немного большей отзывчивости от МОК. Особенно учитывая, что он не просто поднял этот вопрос сегодня, а уже подал заявку некоторое время назад на использование шлема. Это невероятно досадно для него. Мне очень жаль его и его страну", – сказал немец в комментарии изданию Welt.
Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.
Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.
Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026. 13 февраля CAS приступил к рассмотрению дела украинского скелетониста.
На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.