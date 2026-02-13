Легендарный олимпийский чемпион поддержал Гераскевича на фоне его дисквалификации

Феликс Лох / © Associated Press

Трехкратный олимпийский чемпион по санному спорту Феликс Лох поддержал украинского скелетониста Владислава Гераскевича после его дисквалификации на зимних Олимпийских играх-2026.

"Мне обидно за него, потому что он не смог выступить на Олимпиаде. Он хотел использовать этот шлем, чтобы почтить своих коллег-спортсменов. Ничего больше.

Я ожидал немного большей отзывчивости от МОК. Особенно учитывая, что он не просто поднял этот вопрос сегодня, а уже подал заявку некоторое время назад на использование шлема. Это невероятно досадно для него. Мне очень жаль его и его страну", – сказал немец в комментарии изданию Welt.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.

Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026. 13 февраля CAS приступил к рассмотрению дела украинского скелетониста.

На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.