Легендарный Оскар Де Ла Хойя назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя поделился своим мнением о грядущем бое-реванше между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

Американец не сомневается, что украинец во втором поединке станет еще лучше, однако все равно считает британца незначительным фаворитом.

"Да, Усик выиграл первый поединок. Он вернется с этим всем в реванше. Александр будет лучше, быстрее, мудрее, жестче. Он будет знать, как справиться с Тайсоном благодаря первому бою и уверенности, которую имеет.

Однако я думаю, что у Фьюри голова будет на месте на этот раз. Мы не знали, что произошло... Он пережил трагедию, умер его ребенок перед боем. Давайте поговорим о сердце, с которым Тайсон вышел на ринг. Любой бы отказался. Но Тайсон вышел на ринг и бился с Усиком, это невероятно. Так что я действительно вижу равный реванш, 50 на 50, но я должен все-таки Тайсону отдать предпочтение", – сказал Оскар Де Ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели первую битву взглядов перед реваншем.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Рад, что это сделал Усик": Фьюри удивил признанием перед реваншем с украинцем

Чемпионский троллинг: Усик попросил Фьюри об услуге, чтобы помочь украинским военным (видео)

Усик в образе "Хитмена" пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Фьюри и обратился к британцу