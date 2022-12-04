Легендарный Пеле обратился к фанатам на фоне слухов об ухудшении состояния своего здоровья

Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле обратился к болельщикам после сообщений в СМИ об ухудшении состояния своего здоровья.

"Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, получаемое от вас, наполняет меня энергией. И продолжайте следить за Бразилией на чемпионате мира! Большое вам спасибо за все", – написал Пеле у себя в Instagram.

Напомним, что СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации. Позже сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

В то же время, по информации СМИ, "Король футбола" находится в тяжелом состоянии, а его организм больше не реагирует на химиотерапию.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

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