Легендарный Пеле повторно попал в реанимацию: дочь рассказала о состоянии "Короля футбола"

Келли Насименту взялась успокоить любителей футбола, заявив, что здоровье ее отца в норме.

Трехкратный чемпион мира по футболу, 80-летний бразилец Пеле попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья. В начале сентября знаменитому "Королю футбола" удалили опухоль.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ESPN Brasil.

Пеле только недавно выписали из больницы после операции, но 17 сентября снова госпитализировали из-за кислотного рефлюкса (заболевание, вызывающее жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод - прим.).

Эта новость вызвала волнение у большой армии поклонников Пеле со всего мира. Чтобы немного их успокоить, о состоянии легенды футбола рассказала у себя в Instagram его дочь Келли Насименту. Она выложила фото из больничной палаты и отметила, что Пеле на пути выздоровления.

"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых. Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции - иногда два шага вперед и шаг назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", - написала дочь легенды в Instagram.

Напомним, Пеле трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958, 1962, 1970 годах), также был назван лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА. В 2014 году легендарный бразильский футболист получил "Золотой мяч" за заслуги перед футболом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку