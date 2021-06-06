Легендарный стронгмен Пудзяновский выиграл 15-й бой в MMA: забил соперника почти до потери сознания (видео)

Ветеран находится в сумасшедшей форме.
Легендарный польский стронгмен Мариуш Пудзяновский накануне на турнире KSW 61 - To Fight or Not To Fight в Гданьске одержал победу нокаутом над соотечественником Лукашем Юрковски.
Поединок был завершен в третьем раунде. Мариушу в партере удалось оказаться сверху соперника, после чего он принялся наносить ему удары в голову.
Рефери вмешался в ситуацию и остановил поединок, когда посчитал, что Юрковски уже не способен оказывать достойное сопротивление.
Mariusz Pudzianowski dominates Lukasz Jurkowski in the main event of KSW 61 pic.twitter.com/FryO2KXTRF— Will (@ChillemDafoe) June 5, 2021
- 44-летний Пудзяновский одержал 15-ю победу в смешанных единоборствах и 3-ю подряд. В его пассиве также 7 поражений. Один бой с его участием признан несостоявшимся.
- Ранее Мариуш пять раз завоевывал титул самого сильного человека планеты - World’s Strongest Man.
- 40-летний Юрковски проиграл 12-й поединок в карьере. На его счету 17 побед.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, бразильский боец вырубил американца сумасшедшим ударом в челюсть.