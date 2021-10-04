Легендарный Тайсон о дуэли Усика и Джошуа: был шокирован их поведением после боя

Легендарный Тайсон о дуэли Усика и Джошуа: был шокирован их поведением после боя

Он считает, что каждый в тот вечер одержал победу.

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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Так, 55-летний американец похвалил обоих боксеров и отметил их поведение после дуэли. Об этом "Железный Майк" написал на своей странице в Twitter.

"Еще раз посмотрел бой Джошуа и Усика. Первое, что мне бросилось в глаза после боя, это как они относятся друг к другу, это заслуживает похвалы. Мне нравится, как Джошуа справляется с поражениями, всегда держится очень достойно.

Не секрет, что иногда внутри меня просыпается маленький хейтер, но я был шокирован тем, какое примерное поведение они демонстрировали после завершения боя. Я со своим эго с ума не съезжал, потому увидел в ринге двух настоящих джентльменов.

Думаю, что в тот вечер каждый из бойцов одержал победу, на мой взгляд", — отметил Тайсон.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе;

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе; Александр стал чемпионом мира во втором для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте;

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед. На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец добыл 24 победы и потерпел 2 поражения.

Ранее американский экс-чемпион с российским паспортом расхвалил Усика после боя с Джошуа.

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