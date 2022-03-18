Легендарный теннисист пожертвует полмиллиона долларов пострадавшим в войне с РФ украинским детям

Роджер Федерер выразил поддержку Украине, противостоящей российским оккупантам.

Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер решил помочь украинскому народу, продолжающему героически защищать свою землю от российских захватчиков.

Бывшая первая ракетка мира перечислит 500 000 долларов помощи украинским детям, ставшим жертвами преступлений РФ.

"Происходящее в Украине ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир. Своей поддержкой хочется прежде всего помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей сейчас не учатся в школе. Мы знаем, что это чрезвычайно критическое время для обеспечения доступа к образованию, мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом.

Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат обучение", - написал Федерер у себя в Twitter.

pic.twitter.com/HEwb5NGREu Опубликовано в Roger Federer (@rogerfederer) 18 марта 2022

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи.

Читайте также:

"Это геноцид украинцев": Владимир Кличко показал последствия обстрела Киева российскими оккупантами (видео)

Отправились за русским кораблем: CAS отказался допустить сборную РФ к стыковым матчам ЧМ-2022

"Остановите Путина": после матча Бундеслиги дети выбежали на поле с сине-желтым плакатом (видео)