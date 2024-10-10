Легендарный теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом он сообщил в своих социальных сетях. 38-летний испанец опубликовал видео, в котором обратился к болельщикам.

"Правда в том, что последние годы для меня были достаточно непростыми, особенно последние два. Не думаю, что могу больше играть без каких-либо ограничений. Конечно, это довольно сложное решение, которое требовало некоторого времени. Но в жизни все имеет свое начало и конец. И я думаю, что настало подходящее время, чтобы закончить карьеру, которая была гораздо более длительной и успешной, чем я мог себе представить", – сказал Надаль.