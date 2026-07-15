Легендарный тренер готов возглавить сборную Франции после ЧМ-2026

Зинедин Зидан / © Associated Press

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Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан готов возглавить сборную Франции после чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 54-летний специалист заменит Дидье Дешама у руля "Ле Бле". Контракт Зидана с национальной командой будет рассчитан до чемпионата мира-2030.

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Другой известный инсайдер Фабрицио Романо также отметил, что именно Зидан станет новым главным тренером сборной Франции.

Он подтвердил, что матч за третье место ЧМ-2026 станет последним для Дешама на посту главного тренера французской сборной.

Дешам возглавил сборную Франции в июле 2012 года. Под его руководством "трехцветные" дошли до финала Евро-2016, выиграли ЧМ-2018, стали серебряным призером ЧМ-2022 и одержали победу в Лиге наций в 2021 году.

Отметим, что Зидан находится без работы с 2021 года, когда ушел с поста главного тренера мадридского "Реала".

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Зидан за два периода работы со "сливочными" (2016-2018 и 2019-2021 годы) выиграл 11 трофеев, в том числе трижды подряд побеждал в Лиге чемпионов (2016, 2017, 2018).

Напомним, в полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции проиграла Испании (0:2). Далее французы сыграют в матче за третье место с проигравшим во втором полуфинале Англия — Аргентина.

Ранее сообщалось, что Дешам установил исторический рекорд чемпионатов мира по количеству матчей во главе национальной команды.

Также мы рассказывали, что Дешам пожаловался на судейство в полуфинале ЧМ-2026 против Испании.

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