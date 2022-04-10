Легендарный велогонщик продал велосипед победителя "Тур де Франс", чтобы помочь украинским детям

Ульриху удалось собрать 40 тысяч евро.

Легендарный велогонщик Ян Ульрих решил помочь украинским детям. Бывший спортсмен провел благотворительный аукцион, на котором продал свой велосипед, на котором выиграл "Тур де Франс-1997".

Об этом сообщает Bild.

Все собранные 40 тысяч евро 48-летний немец отправил в помощь Украине. На них через фонд "Сердце для детей" будут приобретены лекарства, продукты питания и другие вещи первой необходимости для украинских детей беженцев.

Ян Ульрих — победитель "Тур де Франс-1997" и "Вуэльты-1999". Также немец становился олимпийским чемпионом 2000 года и дважды (в 1999 и 2001) завоевывал золото чемпионата мира в разделе.

Напомним, что форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Даниил Сикан продал на аукционе золотую медаль по победному Чемпионату мира U-20, чтобы выручить средства для защитников Украины — Нацгвардии, ВСУ и терробороны.

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