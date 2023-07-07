Легендарный вратарь Ван дер Сар госпитализирован с кровоизлиянием в мозг

В настоящее время 52-летний нидерландец находится в реанимации.

Экс-голкипер "Аякса", "Ювентуса", "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

Об этом пресс-служба "Аякса" сообщила в Twitter.

Отмечается, что у бывшего футболиста и спортивного директора амстердамского клуба произошло кровоизлияние в мозг во время отпуска в Хорватии.

52-летнего Эдвина Ван дер Сара немедленно доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации, его состояние стабильное. Другой информации о здоровье легенды футбола пока нет.

На friday, Edwin van der Sar был had a bleeding вблизи его brain. Он является текущим в hospital в исправительном состоянии и является в стабильном состоянии.



Один из них является более конкретным информацией, а затем будет продолжаться.



Everyone в Ajax wishes Эдвин на быстром восстановлении. We're thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 — AFC Ajax (@AFCAjax) Июль 7, 2023

Ван дер Сар покинул пост спортивного директора "Аякса" в конце мая. Он работал в структуре клуба с ноября 2012 года. Карьеру футболиста нидерландец завершил в 2011 году.

За свою игровую карьеру в "Аяксе" (1990-1999) ван дер Сар выиграл с клубом 14 трофеев, в том числе четыре раза становился чемпионом Нидерландов, по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА и Суперкубке Европы.

Затем Эдвин выступал за "Ювентус" (1999-2001), из которого перешел в "Фулхэм" (2001-2005), а дальше играл за "Манчестер Юнайтед" (2005-2011). С "красными дьяволами" Ван дер Сар четыре раза выиграл чемпионат Англии, дважды Кубок лиги, три раза – Суперкубок страны, по одному разу – Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

За сборную Нидерландов он провел 130 матчей, дважды завоевал бронзовые медали Евро (2000, 2004).

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