Легенду "Динамо" Леоненко уволили с работы на ТВ после его заявления по поводу российских спортсменов

Легенду "Динамо" Леоненко уволили с работы на ТВ после его заявления по поводу российских спортсменов

Телеканал "Футбол" принципиально отреагировал на слова своего бывшего эксперта.

Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко отныне не будет работать футбольным экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3".

О прекращении сотрудничества с Леоненко сообщил директор каналов Александр Денисов. По его словам, решение было принято из-за недавнего высказывания Виктора, где он заявил, что российских спортсменов не нужно наказывать на фоне вторжения армии РФ в Украину и оправдывал их молчание о войне страхом попасть в тюрьму.

"Друзья, по поводу последних высказываний Виктора Леоненко. Все его высказывания в этом интервью - это лишь его позиция. На фоне zигуючих спортсменов России оправдывать их молчаливую позицию - это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов на своей странице в Facebook.

Добавим, что Леоненко работал на телеканалах "Футбол 1/2/3" с 2013 года. До этого он работал экспертом на телеканале "2+2", откуда его также уволили со скандалом.

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