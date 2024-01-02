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Легенду "Манчестер Юнайтед" уволили из клуба Чемпионшипа после громкого провала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Легенду "Манчестер Юнайтед" уволили из клуба Чемпионшипа после громкого провала

Уэйн Руни/Фото: facebook.com/BCFCofficial

Под руководством Уэйна Руни "Бирмингем Сити" опустился с шестого места на двадцатое.

Клуб Чемпионшипа (второй по рангу дивизион чемпионата Англии – прим.) "Бирмингем Сити" уволил Уэйна Руни с должности главного тренера.

Как сообщается на официальном сайте бирмингемцев, с 38-летним английским наставником было досрочно прекращено сотрудничество из-за неудовлетворительных результатов команды.

Руни возглавил "Бирмингем Сити" в октябре 2023 года, подписав с "синими" контракт до лета 2027-го. На посту главного тренера он заменил Джона Юстаса, который в прошлом сезоне спас команду от понижения в классе.

Под руководством Руни бирмингемцы выиграли всего 2 из 15 матчей и опустились с шестого места турнирной таблицы Чемпионшипа на 20-е. В понедельник, 1 января, "Бирмингем Сити" на выезде разгромно проиграл "Лидсу" со счетом 0:3.

Для Руни это был третий опыт в роли главного тренера. Ранее он работал в Чемпионшипе с "Дерби Каунти" и возглавлял американский клуб "Ди Си Юнайтед".

Уэйн Руни: карьера футболиста и достижения

Руни завершил игровую карьеру в начале 2021 года. Его последним клубом был "Дерби Каунти", где форвард провел 30 матчей, забив 6 голов.

На протяжении своего пути футболист Уэйн также выступал за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и "Ди Си Юнайтед" в американской лиге МЛС.

Большую часть своей карьеры он посвятил МЮ – в составе "красных дьяволов" нападающий играл с 2004 по 2017 год, провел 393 поединка, в которых отметился 183 голами. Руни пять раз выигрывал АПЛ с "манкунианцами", по разу побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также завоевал ряд других трофеев на внутренней арене.

В общей сложности Уэйн провел на клубном уровне 571 поединок и забил 237 голов. Также в активе Руни 120 матчей за сборную Англии, в которых он отличился 53 мячами.

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Дата публикации
Просмотры
384
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