Легенду мирового бокса изнасиловали в 13 лет: он раскрыл откровенные подробности

Знаменитый Оскар Де Ла Хойя рассказал, как в детстве его лишили девственности.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя перед возвращением на ринг признался, что в детстве был изнасилован. По словам боксера, это произошло, когда ему было 13 лет.

"Меня изнасиловали в 13 лет. Это сделала женщина. Она была намного старше меня. Ей было больше 35 лет. Это произошло на турнире по боксу на Гавайских островах. То есть я не просто потерял девственность в 13 лет. Меня ее лишили, я был изнасилован.

Эта штука до сих пор болит. Эта штука сидит глубоко внутри. И вы не знаете, что произойдет, когда она вырвется наружу. Вы просто надеетесь забыть обо всем", - рассказал Де Ла Хойя в интервью Los Angeles Times.

В субботу, 11 сентября, Де Ла Хойя впервые с 2008 выйдет на ринг. "Золотой мальчик" проведет бой с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом.

На счету легендарного американского боксера 45 поединков на профессиональном ринге 39 побед (30 - нокаутом) и 6 поражений. Он владел самыми престижными поясами в разных весовых категориях, а также является олимпийским чемпионом Барселоны-1992.

Ранее ТСН Проспорт писал, что легендарный боксер Мэнни Пакьяо вернулся на ринг, но потерпел поражение. Теперь 42-летний филиппинец размышляет над тем, чтобы баллотироваться в президенты своей страны.

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