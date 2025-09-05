Легенды бокса Флойд Мейвезер и Майк Тайсон проведут выставочный бой

Флойд Мейвезер – Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и экс-абсолютный чемпион супертяжелого веса Майк Тайсон проведут выставочный бой.

Оба легендарных боксера на своих страницах в соцсетях сообщили, что подписали контракт на проведение поединка.

Бой между американцами планируют организовать весной 2026 года. Точная дата и место проведения поединка будут названы позже.

На данный момент Мейвезеру 48 лет. В своем последнем официальном бою он в августе 2017-го техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора.

Всего на счету Флойда 50 побед (27 – нокаутом) в 50 поединках. После завершения карьеры он принял участие уже в восьми выставочных поединках.

Тайсон в прошлом году провел первый профессиональный поединок с 2005-го, проиграв блогеру Джейку Полу единогласным решением судей.

59-летний "Железный Майк" имеет в своем послужном списке 59 боев: 50 побед (44 – нокаутом) и 7 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися.