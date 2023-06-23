Легенды мирового футбола сыграют ради Украины: объявлены составы команд на благотворительный матч

Стали известны составы команд благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Участие в поединке примут звезды мирового футбола, которые войдут в две команды – Желтую и Синюю, капитанами которых станут послы фандрейзинговой платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

В команду Андрея Шевченко попали вингер сборной Украины Михаил Мудрик, бывший вратарь "Милана" и сборной Бразилии Деда, обладатель "Золотого мяча" 2006 года Фабио Каннаваро и экс-игрок "Милана" и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф,

Возглавит команду Шевченко Эмма Хейес – тренер женского состава лодонского "Челси".

В команду Зинченко вошли легенда "Арсенала" и сборной Франции Патрик Виейра, бывшие игроки "канониров" и сборной Германии Йенс Леманн и Пер Мертезакер, а также экс-футболист каталонской "Барселоны" Жерар Пике.

Руководить командой Зинченко будет бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

Составь команд на благотворительный матч Game4Ukraine

Команда Шевченко: Майкл Эсьен, Рикардо Карвальо, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Джанфранко Дзола, Карло Кудичини, Клод Макелеле, Уильям Галлас, Сэмюэль Это'О, Михаил Мудрик, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедор. Тренер: Эмма Хейес.

Команда Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Пер Мертезакер, Робер Пирес, Йон Арне Риисе, Робби Кейн, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Вес Морган, Джек Уилшер, Шота Арвеладзе. Тренер: Арсен Венгер.

Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Собранные во время благотворительного матча средства пойдут на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

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