Легенды португальского клуба собственноручно помогают собирать гуманитарную помощь для Украины (видео)

Луизао и Руй Кошта присоединились к работе благотворительного фонда "орлов", который готовит еду и вещи для отправки украинцам.

Лиссабонская "Бенфика", за которую выступает украинец Роман Яремчук, с начала военного вторжения России активно поддерживает наш народ и осуждает действия агрессора.

Португальский клуб создал благотворительный фонд для помощи украинцам, пострадавшим от зверств российских оккупантов. "Бенфика" инициировала сбор средств, продуктов питания и вещей первой необходимости, которые будут переданы в Украину.

Присоединились к благородной миссии даже легенды лиссабонского клуба Луизао и Руй Кошта, с которым Андрей Шевченко вместе выступал за итальянский "Милан". Знаменитые португальские футболисты, которые сейчас занимают руководящие должности в клубе, помогают собирать и паковать коробки для отправки в Украину.

Соответствующее видео пресс-служба "орлов" опубликовала у себя в соцсетях.

A iniciativa solidária Juntos pela Ucrânia contou, hoje, как o apoio do Presidente do Sport Lisboa e Benfica no контор. Fernando Seara, Luisão и Carlos Moia también participaron en ação promovida pela Fundação Benfica. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/kkObtc5D2L — SL Benfica (@SLBenfica) 8 марта 2022

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