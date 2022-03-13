Легионер "Динамо" передал помощь украинской армии (фото)

Вербич приобрел дрон с тепловизором и медикаменты.
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич отправил помощь украинской армии, которая защищается от российских оккупантов.
Об этом сообщила возлюбленная словенского футболиста Альвина в Instagram stories.
Девушка словенского футболиста Альвина сообщила, что он приобрел дрон с тепловизором для украинских военных.
"Дрон с тепловизором едет в Украину, чтобы помочь нашим воинам скорее одержать победу", — написала Альвина в Instagram.
Также украинская армия получит от футболиста медикаменты и жгуты для остановки кровотечения.
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