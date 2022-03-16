Легионер "Динамо" продолжает помогать украинской армии (фото)

Словенец приобрел партию бронежилетов.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич, ныне играющий за варшавскую "Легию", продолжает помогать украинским защитникам в борьбе с российскими оккупантами.

Футболист отправил в Украину партию бронежилетов, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Вербич уже помогал украинской армии. Девушка словенского футболиста Альвина сообщила, что он приобрел дрон с тепловизором для украинских военных.

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