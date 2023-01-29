Легионер "Шахтера", который покинул Украину из-за полномасштабной войны, перебрался в клуб АПЛ

Бразилец Тете, контракт которого до сих пор принадлежит "горнякам", будет выступать за "Лестер".

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тете перешел в английский "Лестер".

О подписании контракта с 22-летним бразильцем "лисы" объявили у себя в Twitter.

Клуб английской Премьер-лиги арендовал футболиста до конца сезона.

Welcome to Leicêster, Tetê! pic.twitter.com/aZVJK7wlun — Leicêster City (@LCFC) 29 января 2023

"Очень рад быть здесь. Я уже видел стадион – он великолепен. Могу представить, какой будет атмосфера с большим количеством болельщиков на трибунах. Надеюсь, они будут рады моей игре. Хочу забить много голов и отдавать результативные передачи", – прокомментировал Тете свой переход в "Лестер".

Напомним, Тете в 2019 году перебрался в "Шахтер" из бразильского "Гремио" за 15 миллионов евро. В составе "горняков" бразильский вингер провел 108 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 15 ассистов.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он приостановил контракт с дончанами благодаря новому трансферному правилу ФИФА, позволившему легионерам из УПЛ, а также чемпионата России в одностороннем порядке приостанавливать соглашения со своими клубами.

В конце марта 2022 года Тете на правах аренды перешел во французский "Лион", за который провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 10 ассистами.

Отметим, что контракт Тете с "горняками" действует до декабря 2023 года. Донецкий клуб рискует бесплатно потерять игрока, трансферная стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, "Шахтер" обжалует решение CAS, который отклонил иск донецкого клуба против ФИФА по делу о возмещении ущерба, нанесенного введением организацией особого трансферного правила в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

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