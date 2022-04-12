Легия - Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Собранные средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны украинцам.

Во вторник, 12 апреля, киевское "Динамо" проведет первый благотворительный матч в рамках тура "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Остановим Войну!").

Соперником "бело-синих" будет польская "Легия". Встреча состоится на стадионе "Войска Польского" в Варшаве, начало - в 21:30 по киевскому времени. Перед игрой на стадионе выступят звезды украинского шоу-бизнеса.

Отметим, что "Динамо" получило разрешение от украинского правительства в полном составе уехать за границу, чтобы играть благотворительные матчи с европейскими клубами. Цель этих поединков - информирование международного сообщества о войне в Украине и сбор средств для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Добавим, что сейчас в составе "Легии" выступают два экс-игрока "Динамо" - Игорь Харатин, а также Беньямин Вербич, выступающий за польский клуб на правах аренды.

Смотрите поединок украинского гранда с 15-кратным чемпионом Польши в прямом эфире на нашем сайте.

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