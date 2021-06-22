Легко не будет: стали известны соперники "Динамо" на летних тренировочных сборах

Команда Луческу будет готовиться к новому сезону в Швейцарии.

Киевское "Динамо" представило спарринг-партнеров, с которыми проведет контрольные матчи на летних тренировочных сборов в Швейцарии.

"Бело-синие" начнут первый сбор 28 июня. Во время него подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре поединка.

Первый тренировочный сбор:

1 июля. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

В день четвертого контрольного матча футболисты "Динамо" вернутся в Киев и получат несколько выходных.

А уже 10 июля "бело-синие" отправятся в Швейцарию на второй тренировочный сбор, который продлится до 20 июля. Там столичный клуб проведет еще четыре матча.

Второй тренировочный сбор:

10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" - "Атлетик" (Испания)

В сезоне-2020/21, который для "бело-синих" был первым под руководством Луческу, они выиграли все внутренние трофеи (Суперкубок, чемпионат, Кубок Украины), а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

"Динамо", как победитель УПЛ, напрямую попало в групповой этап Лиги чемпионов-2021/22. Своих соперников динамовцы узнают во время жеребьевки группового раунда 26 августа.

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