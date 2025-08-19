Легкоатлетка Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг: известен срок

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на четыре года из-за положительного допинг-теста.

Соответствующее решение приняла Athletics Integrity Unit (AIU) – независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике.

Причиной наказания стало то, что в допинг-пробе Марины обнаружили запрещенное вещество – тестостерон.

Поскольку Бех-Романчук была отстранена в мае 2025 года, то после отбытия четырехлетнего "бана" она сможет вернуться к соревнованиям только в мае 2029 года.

Сама 30-летняя спортсменка свою вину отрицает, о чем написала в Instagram перед публикацией решения AIU.

"Я всю свою жизнь посвятила спорту и честной борьбе. Этот путь был нелегким, но я всегда оставалась преданной своим ценностям и доказала, что честный спорт – это возможно. В моей карьере не было ни одного старта, результат которого можно было бы подвергнуть сомнению, и я горжусь этим.

Сегодня мне приходится делать трудный выбор. Я больше не могу бороться на два фронта – за свое честное имя перед Athletics Integrity Unit и за свое будущее в личной жизни. Это невероятно истощает, прежде всего, эмоционально и влияет на мое здоровье. Иногда важно остановиться и правильно расставить приоритеты. Именно поэтому я решила сделать паузу, чтобы сосредоточиться на своей семье и своем здоровье.

Вскоре будет обнародовано решение Athletics Integrity Unit, с которым я категорически не согласна. Я отказалась подписывать какие-либо документы, требующие признания моей вины, потому что я честный человек и для меня важна моя человечность и достоинство. Мне больно от того, что к моему делу отнеслись халатно и не провели необходимого расследования. Понимаю, что это вызывает много вопросов – поэтому скоро я дам одно большое интервью, в котором откровенно расскажу все.

А пока я прошу о понимании, сохранении приватности и поддержке для себя и своей семьи. Благодарю вас за то, что остаетесь рядом и разделяете мои ценности", – написала Марина.

Напомним, Бех-Романчук на Олимпийских играх-2024 в Париже заняла предпоследнее место в финале соревнований по тройному прыжку. На предыдущих двух Олимпиадах она выступала в прыжках в длину и тоже оставалась без медалей.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук впервые после проваленного допинг-теста обратилась к болельщикам.