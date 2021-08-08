Легкоатлетка Магучих попала в скандал из-за объятий с россиянкой на Олимпиаде

На юную спортсменку обрушился шквал критики из-за необдуманного поступка.
Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.
Представительница команды ОКР была одной из конкуренток нашей легкоатлетки во время стартов. В итоге, обе оказались на пьедестале почета - Ласицкене стала первой, а Магучих оказалась третьей.
После завершения соревнований Ярослава и Мария сделали несколько совместных фото, на которых стояли в обнимку с флагами Украины и ОКР.
Эти кадры вызвали обширные дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.
- Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.
- Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.