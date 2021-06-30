Легкой прогулки не получилось: Свитолина в боевом матче преодолела стартовый круг Wimbledon

Легкой прогулки не получилось: Свитолина в боевом матче преодолела стартовый круг Wimbledon

Украинцы понадобилось три сета для победы над бельгийкой Элисон ван Ейтванк.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) обыграла бельгийку Элисон ван Ейтванк (№57 WTA) в первом раунде основной сетки Wimbledon.

Напряженный поединок ривав 1:00 и 44 минуты. Наша соотечественница без проблем выиграла первую партию, но разгромно уступила во второй. На решающий сет Элина собралась и довела дело до победы. В итоге - 6:3, 2:6, 6:3 в пользу лучшей теннисистки Украины.

A brilliant contest @ElinaSvitolina overcomes Alison Van Uytvanck 6-3, 2-6, 6-3 to seal a spot in the second round #Wimbledon pic.twitter.com/d8SRPkqmXj — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021

Во втором круге Свитолина сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт (№44 WTA).

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг Wimbledon, сенсационно победив именитую представительницу Нидерландов Кики Бертенс.

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