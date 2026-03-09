Лех — Шахтер: букмекеры сделали прогноз на матч 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" посоревнуется с польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на Городском стадионе в польском городе Познань. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Лех" закончил 11-м основной раунд третьего по престижности еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Прогноз букмекеров на матч Лех — Шахтер

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы "горняков" и польского клуба в предстоящем матче. На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,60. Ничья — 3,40. Выигрыш "Леха" — 2,62.

В то же время, украинский клуб считается фаворитом двухматчевой дуэли. На выход дончан в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Проход польской команды в следующую стадию — 2,10.

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится в четверг, 19 марта, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с победителем противостояния "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).