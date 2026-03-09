Лех — Шахтер: где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В четверг, 12 марта, донецкий "Шахтер" сыграет с польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на Городском стадионе в польском городе Познань. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

"Шахтер" занял шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, напрямую выйдя в 1/8 финала.

"Лех" закончил 11-м основной раунд третьего по престижности еврокубка и попал в стыковые матчи плей-офф, где обыграл финский КуПС (2:0, 1:0).

Где смотреть матч Лех — Шахтер

В Украине поединок "Лех" — "Шахтер" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Лех" — "Шахтер".

Ответный матч между "Шахтером" и "Лехом" состоится в четверг, 19 марта, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что победитель пары "Лех" — "Шахтер" в четвертьфинале Лиги конференций сыграет с победителем противостояния "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Спарта" Прага (Чехия).

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).