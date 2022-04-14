Лехия – Шахтер: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Смотрите вторую товарищескую встречу "горняков" в поддержку Украины.
В четверг, 14 апреля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против польской "Лехии". Игра состоится на поле стадиона "Арена-Гданьск".
Эта встреча станет второй в серии благотворительных поединков "горняков" с европейскими клубами в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами. Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу". Тогда на нужды украинцев собрали 102 тысяч евро.
Смотрите матч "Лехия" – "Шахтер" в прямом эфире на нашем сайте. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.
Читайте также:
"Динамо" победил 22-кратного чемпиона Турции в благотворительном поединке
Сборная Украины узнала дату полуфинального поединка плейоф отбора на ЧМ-2022
Скандал в "Динамо": игрок молодежной команды оказался сыном одного из главарей "ЛНР", его немедленно выгнали из команды