Лехия – Шахтер: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

Смотрите вторую товарищескую встречу "горняков" в поддержку Украины.

В четверг, 14 апреля, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против польской "Лехии". Игра состоится на поле стадиона "Арена-Гданьск".

Эта встреча станет второй в серии благотворительных поединков "горняков" с европейскими клубами в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами. Ранее донецкая команда уступила греческому "Олимпиакосу". Тогда на нужды украинцев собрали 102 тысяч евро.

Смотрите матч "Лехия" – "Шахтер" в прямом эфире на нашем сайте. Начало игры – в 20:30 по киевскому времени.

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