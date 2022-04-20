Лэмпард восхитился игрой Миколенко: это тот уровень, которого я от него требую, и даже выше

Лэмпард восхитился игрой Миколенко: это тот уровень, которого я от него требую, и даже выше

Наставник "Эвертона" уверен, что у Виталия есть потенциал стать важным игроком для его команды.

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард щедро расхвалил украинского защитника Виталия Миколенко за его выступление в матче 32-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", который завершился сенсационной победой мерсисайдского клуба со счетом 1:0 .

"Это лучший матч Миколенко за "Эвертон"? Полностью согласен. Он растет. И я не преувеличиваю. Он единственный номинальный левый защитник в команде после трансфера Диня. Знаю, что там может сыграть и Кенни, имеем разные решения.

Не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в находящийся под давлением клуб. А потом еще добавилось, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против МЮ. Это тот уровень, которого я от него требую, и даже выше.

Другим крайним защитникам, которые приходят в английскую команду такого уровня, нужно время, потому что он из другой лиги. В сложившейся ситуации мы должны дать ему чуть больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он показал великолепную игру, которая придаст ему уверенность. Миколенко должен продолжать в том же духе. У него есть потенциал стать для нас действительно важным игроком", - цитирует Лэмпарда издание Liverpool Echo.

После зимнего перехода из киевского "Динамо" 22-летний украинец провел уже шесть поединков за мерсисайдцев в АПЛ, результативными действиями не отличался.

Сейчас "ириски" занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда Лэмпарда имеет в своем активе 28 очков и на три балла оторвалась от зоны вылета.

Ранее сообщалось, что после матча против "Манчестер Юнайтед" Миколенко получил письмо от стюарда с деньгами для украинцев, которые пострадали от полномасштабного вторжения российских войск.

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