Ленцерхайде-2023: расписание гонок чемпионата Европы по биатлону и где смотреть

Континентальное первенство продлится с 25-го по 29 января.

25 – 29 января в швейцарском Ленцерхайде состоится чемпионат Европы по биатлону 2023 года.

В программу соревнований вошли индивидуальные гонки, спринт, преследование, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Континентальное первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 8-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

Что касается Кубка мира по биатлону-2022/23, то соревнования возобновятся 2 – 5 марта седьмым этапом сезона в Нове-Место (Чехия).

Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону

25 января

11:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

15:00 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 января

11:30 – Спринт, 7.5 км, женщины

15:00 – Спринт, 10 км, мужчины

28 января

11:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

14:30 – Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

29 января

11:30 — Смешанная эстафета

14:30 – Одиночная смешанная эстафета

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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