Ленцерхайде-2023: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу швейцарского этапа включены спринты, гонки преследования и масс-старты.
14 – 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2023/24.
В программу соревнований третьего этапа вошли спринты, гонки преследования и дебютные в этом сезоне масс-старты.
Отметим, что это будут последние гонки Кубка мира по биатлону в 2023 году. Четвертый этап текущего сезона Кубка мира будет принимать 4 – 7 января 2024 года немецкий Оберхоф.
Расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону
14 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
15 декабря
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
16 декабря
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17 декабря
13:30 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Общий зачет Кубка мира по биатлону
По итогам двух этапов Кубка мира по биатлону-2023/24, которые состоялись в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене, лидером мужского общего зачета является норвежец Тарьей Бьо (290 очков), который на 9 баллов опережает шведа Себастьяна Самуэльссона.
В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (271 очко). На 20 баллов от нее отстает француженка Лу Жанмонно.
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