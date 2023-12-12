Ленцерхайде-2023: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

14 – 17 декабря в швейцарском Ленцерхайде состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований третьего этапа вошли спринты, гонки преследования и дебютные в этом сезоне масс-старты.

Отметим, что это будут последние гонки Кубка мира по биатлону в 2023 году. Четвертый этап текущего сезона Кубка мира будет принимать 4 – 7 января 2024 года немецкий Оберхоф.

Расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону

14 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

15 декабря

15:15 – Спринт, 10 км, мужчины

16 декабря

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17 декабря

13:30 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам двух этапов Кубка мира по биатлону-2023/24, которые состоялись в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене, лидером мужского общего зачета является норвежец Тарьей Бьо (290 очков), который на 9 баллов опережает шведа Себастьяна Самуэльссона.

В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (271 очко). На 20 баллов от нее отстает француженка Лу Жанмонно.

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