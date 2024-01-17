Леннокс Льюис назвал фаворита боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился своим прогнозом на поединок между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

58-летний британец придерживается мнения, что предстоящий бой за звание "абсолюта" завершится победой его соотечественника. По его словам, главным аргументом в пользу "Цыганского короля" является преимущество в габаритах.

"Я с нетерпением жду, когда поздравлю Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили творить историю. Поединок должен получиться отличным. Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. Преимущество у Фьюри", – написал Льюис на своей странице в Twitter.

Поединок Усик – Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

В послужном списке Усика, которому сегодня, 17 января, исполнилось 37 лет, 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 35-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

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