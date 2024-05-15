Леннокс Льюис спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями от грядущего боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению 58-летнего британца, габариты "Цыганского короля" позволят ему одержать победу над украинским боксером.

"Когда я вижу бой Усика и Тайсона Фьюри, я смотрю на обоих, как на разных животных. Я смотрю на Тайсона Фьюри, как на жирафа, а на Усика – как на кролика. Но теперь, после боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, я смотрю на Усика, и кролик превратился в волка, он готов наброситься на меня. Зная, что у Тайсона были рассечения на лице и что сечка может возникнуть в результате их боя, волк увидит и почует кровь. Знаете, что происходит с волком, когда это случается? Он становится более неистовым. Его пасть разинута, он готов вступить в схватку с Тайсоном Фьюри. Я думаю, это будет действительно хороший бой.

Я считаю Фьюри нестабильным, вы должны посмотреть на его жизнь. Он то поднимается, то опускается, он как волна. Бой с Нганну застал его в самом начале волны. Я думаю, что бой с Усиком застанет его в середине волны, он будет намного лучше, намного более сосредоточенным, намного более готовым к бою.

Фьюри уже был в боевом режиме, но для победы в этом бою ему нужно не только быть более крупным бойцом. Его ментальная концентрация должна быть на 100 процентов от тренировочного лагеря до вечера боя – никаких отвлекающих факторов.

Этот бой, безусловно, 60 на 40 в пользу Фьюри, но вы не знаете, какой Фьюри появится. Однако не стоит относиться к Усику легкомысленно. Не думайте, что он полностью выбыл из борьбы. Все может случиться, стили делают бои, и именно поэтому мы с нетерпением ждем этого поединка. У каждого соперника есть свои преимущества.

Я думаю, что победит тот, кто крупнее, потому что у него больше навыков, он может делать все, что угодно. Фьюри может боксировать вблизи, на дистанции, в двух стойках, а еще он умеет хорошо двигаться. Его рост – 206 см, он большой парень. Я выбираю того, кто больше. Это сценарий "хороший большой боксер победит хорошего маленького". Если бы у маленького парня были другие габариты, все было бы гораздо ближе", – сказал Льюис в интервью The Ring.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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