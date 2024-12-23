Леннокс Льюис высказался о будущем Усика и Фьюри после победы украинца в реванше

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис после победы обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика в бою-реванше с Тайсоном Фьюри прокомментировал будущее обоих боксеров.

Легендарный британский боксер не исключает, что Усик вообще может завершить карьеру. Что касается Фьюри, то Льюис хочет увидеть поединок "Цыганского короля" против Энтони Джошуа.

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"Усик может завершить карьеру, если захочет. Он может делать все, что пожелает, потому что он чемпион. Не знаю, состоится ли реванш между Усиком и Дюбуа. Я не хочу говорить, что реванш будет, и вдруг этого не произойдет.

Фьюри отправится в Лондон ради величайшего поединка в истории. Против Энтони Джошуа", – сказал Льюис в комментарии Boxing on TNT Sports.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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