"Лестер" спустя 10 лет после чемпионства в АПЛ вылетел в третий дивизион

"Лестер" / facebook.com/lcfc

"Лестер", который в сезоне-2015/16 мегасенсационно стал чемпионом английской Премьер-лиги (АПЛ), вылетел из Чемпионшипа.

В рамках 44-го тура Чемпионшипа "лисы" сыграли вничью против "Халл Сити" (2:2), потеряв шансы сохранить прописку во втором по рангу дивизионе чемпионата Англии.

За два тура до конца команда Гарри Роуэтта имеет 42 очка и на 7 баллов отстает от спасительного 21-го места, которое занимает "Блэкберн Роверс".

Отметим, что в этом сезоне с "Лестера" сняли 6 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития.

Так что в следующем сезоне "Лестер" будет выступать в третьем по силе английском дивизионе. Интересно, что еще в прошлой кампании "лисы" играли в АПЛ, но вылетели, финишировав на 18-м месте.

Напомним, в сезоне-2015/16 "Лестер" под руководством Клаудио Раньери сотворил одну из самых громких сенсаций в истории мирового футбола. Команда с Каспером Шмейхелем, Джейми Варди, Риядом Марезом и Н'Голо Канте в составе завоевала чемпионство в АПЛ.

Также "лисы" выиграли Кубок Англии-2020/21 и Суперкубок Англии-2021. В сезоне-2016/17 клуб дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому "Атлетико".

Ранее сообщалось, что "Ковентри" под руководством Фрэнка Лэмпарда вернулся в АПЛ после 25-летней паузы.