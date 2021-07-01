Летнее межсезонье-2021: расписание и результаты спаррингов клубов УПЛ

Следим за матчами украинских команд, которые вовсю работают, чтобы во всеоружии подойти к новой кампании.
Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) уже вышли из отпусков и начали подготовку к сезону-2021/22.
ТСН Проспорт представляет календарь и результаты спаррингов украинских команд на тренировочных сборах во время летнего межсезонья. Они будут обновляться согласно данным пресс-служб клубов.
- Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля.
- Матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины запланирован на 24 июля.
КАЛЕНДАРЬ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ КЛУБОВ УПЛ
ДИНАМО
1 июля: "Динамо" - "Базель" (Швейцария) - 4:4
3 июля: "Динамо" - "Лозанна-Спорт" (Швейцария)
7 июля: "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)
10 июля: "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)
14 июля: "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)
17 июля: "Динамо" - "Ницца" (Франция)
20 июля: "Динамо" - "Атлетик" (Испания)
ШАХТЕР
30 июня: "Шахтер" - "Санкт-Йоханн" (Австрия) - 5:0
4 июля: "Шахтер" - "Ракув" (Польша)
5 июля: "Шахтер" - "Тюркгюджю" (Германия)
9 июля: "Шахтер" - "Шальке" (Германия)
ЗАРЯ
23 июня: "Заря" - "Александрия" - 3:3
23 июня: "Заря" - "Александрия" - 2:2
27 июня: "Заря" - "Пролетер" (Сербия) - 1:2
27 июня: "Заря" - "Ботев" (Болгария) - 1:1
1 июля: "Заря" - "Металоглобус" (Румыния)
8 июля: "Заря" - "Пролетер" (Сербия)
13 июля: "Заря" - "Аланьяспор" (Турция)
17 июля: "Заря" - "Днепр-1"
КОЛОС
23 июня: "Колос" - "Ингулец" - 0:2
2 июля: "Колос" - "Диназ"
3 июля: "Колос" - "Левый берег"
7 июля: "Колос" - "Александрия"
10 июля: "Колос" - "Днепр-1"
ВОРСКЛА
26 июня: "Ворскла" - "Днепр-1" - 3:0
3 июля: "Ворскла" - "Ужгород"
ДНЕПР-1
26 июня: "Днепр-1" - "Ворскла-1" - 0:3
1 июля: "Днепр-1" - "Никополь"
17 июля: "Днепр-1" - "Заря"
ЛЬВОВ
29 июня: "Львов" - "Агробизнес" - 1:1
2 июля: "Львов" - "Верес"
5 июля: "Львов" - "Прикарпатье"
АЛЕКСАНДРИЯ
21 июня: "Александрия" - "Ингулец" - 2:1
23 июня: "Александрия" - "Заря" - 3:3
23 июня: "Александрия" - "Заря" - 2:2
РУХ
26 июня: "Рух" - "ЛеоКерамика" - 6:0
4 июля: "Рух" - "Волынь"
10 июля: "Рух" - "Нива" (Тернополь)
11 июля: "Рух" - "Верес"
16 июля: "Рух" - "Агробизнес"
ИНГУЛЕЦ
21 июня: "Ингулец" - "Александрия" - 1:2
25 июня: "Ингулец" - "Колос" - 2:0
30 июня: "Ингулец" - "Кривбасс" - 2:0
4 июля: "Ингулец" - "Академия Клинчени" (Румыния)
6 июля: "Ингулец" - ЦСКА (София, Болгария)
12 июля: "Ингулец" - "Македония ГП" (Северная Македония)
ВЕРЕС
29 июня: "Верес" - "Волынь" - 0:0
2 июля: "Верес" - "Львов"
11 июля: "Верес" - "Рух"