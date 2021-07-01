Летнее межсезонье-2021: расписание и результаты спаррингов клубов УПЛ

Следим за матчами украинских команд, которые вовсю работают, чтобы во всеоружии подойти к новой кампании.

Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) уже вышли из отпусков и начали подготовку к сезону-2021/22.

ТСН Проспорт представляет календарь и результаты спаррингов украинских команд на тренировочных сборах во время летнего межсезонья. Они будут обновляться согласно данным пресс-служб клубов.

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля.

Матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" за Суперкубок Украины запланирован на 24 июля.

КАЛЕНДАРЬ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ КЛУБОВ УПЛ

ДИНАМО

1 июля: "Динамо" - "Базель" (Швейцария) - 4:4

3 июля: "Динамо" - "Лозанна-Спорт" (Швейцария)

7 июля: "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

10 июля: "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля: "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля: "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля: "Динамо" - "Атлетик" (Испания)

ШАХТЕР

30 июня: "Шахтер" - "Санкт-Йоханн" (Австрия) - 5:0

4 июля: "Шахтер" - "Ракув" (Польша)

5 июля: "Шахтер" - "Тюркгюджю" (Германия)

9 июля: "Шахтер" - "Шальке" (Германия)

ЗАРЯ

23 июня: "Заря" - "Александрия" - 3:3

23 июня: "Заря" - "Александрия" - 2:2

27 июня: "Заря" - "Пролетер" (Сербия) - 1:2

27 июня: "Заря" - "Ботев" (Болгария) - 1:1

1 июля: "Заря" - "Металоглобус" (Румыния)

8 июля: "Заря" - "Пролетер" (Сербия)

13 июля: "Заря" - "Аланьяспор" (Турция)

17 июля: "Заря" - "Днепр-1"

КОЛОС

23 июня: "Колос" - "Ингулец" - 0:2

2 июля: "Колос" - "Диназ"

3 июля: "Колос" - "Левый берег"

7 июля: "Колос" - "Александрия"

10 июля: "Колос" - "Днепр-1"

ВОРСКЛА

26 июня: "Ворскла" - "Днепр-1" - 3:0

3 июля: "Ворскла" - "Ужгород"

ДНЕПР-1

26 июня: "Днепр-1" - "Ворскла-1" - 0:3

1 июля: "Днепр-1" - "Никополь"

17 июля: "Днепр-1" - "Заря"

ЛЬВОВ

29 июня: "Львов" - "Агробизнес" - 1:1

2 июля: "Львов" - "Верес"

5 июля: "Львов" - "Прикарпатье"

АЛЕКСАНДРИЯ

21 июня: "Александрия" - "Ингулец" - 2:1

23 июня: "Александрия" - "Заря" - 3:3

23 июня: "Александрия" - "Заря" - 2:2

РУХ

26 июня: "Рух" - "ЛеоКерамика" - 6:0

4 июля: "Рух" - "Волынь"

10 июля: "Рух" - "Нива" (Тернополь)

11 июля: "Рух" - "Верес"

16 июля: "Рух" - "Агробизнес"

ИНГУЛЕЦ

21 июня: "Ингулец" - "Александрия" - 1:2

25 июня: "Ингулец" - "Колос" - 2:0

30 июня: "Ингулец" - "Кривбасс" - 2:0

4 июля: "Ингулец" - "Академия Клинчени" (Румыния)

6 июля: "Ингулец" - ЦСКА (София, Болгария)

12 июля: "Ингулец" - "Македония ГП" (Северная Македония)

ВЕРЕС

29 июня: "Верес" - "Волынь" - 0:0

2 июля: "Верес" - "Львов"

11 июля: "Верес" - "Рух"

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